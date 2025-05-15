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Томми Пол рассказал, что у него конфисковали автомобиль

Томми Пол рассказал, что у него конфисковали автомобиль
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12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол рассказал, что у него конфисковали автомобиль, пока он выступает на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме.

«Это была стрессовая неделя. Дома у меня конфисковали пикап. Я пропустил несколько платежей, и они забрали мой пикап. Если вы меня знаете, это мой ребёнок. Я попросил тренера забрать его сегодня», — сказал Пол на пресс-конференции.

Сегодня, 15 мая, в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Риме Пол в двух сетах обыграл 31-ю ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Отметим, Томми Пол стал четвёртым американским теннисистом в Открытой эре, которому удалось дважды подряд выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме.

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