Жасмин Паолини стала третьей по возрасту теннисисткой, впервые вышедшей в финал Рима

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала третьей по возрасту теннисисткой, впервые вышедшей в финал грунтового «тысячника» на турнире в Риме. Она установила данное достижение в возрасте 29 лет 123 дней. Старше были лишь Хельга Ниссен-Мастхофф (1971) и Ли На (2012).

В полуфинале соревнований Паолини уверенно обыграла Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1. В матче за титул Паолини сразится с победительницей встречи между Чжэн Циньвэнь и Кори Гауфф.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек одолела белоруску Арину Соболенко.