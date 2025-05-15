Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 19-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал ироничный пост на тему предательства на своей странице в социальных сетях.

«Предательство ощущается в моменте, когда откусываешь шоколадное печенье и понимаешь, что это овсянка с изюмом», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Циципас пропустит турнир категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который состоится с 18 по 24 мая. Отметим, в третьем круге проходящего с 7 по 18 мая «Мастерса» в Риме Циципас уступил французу Артюру Фису. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 2:6.