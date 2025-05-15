Жасмин Паолини поделилась эмоциями после выхода в финал «тысячника» в Риме
Поделиться
Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась эмоциями после выхода в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинале она уверенно обыграла Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.
Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 16:35 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Питон Стирнс
П. Стирнс
«Стараюсь чаще думать об отличном прошлом сезоне. Это придаёт мне уверенности. Я должна помнить об этом, о большом опыте, который у меня за плечами. В то же время этот сезон — совсем другой. Это другая, совершенно другая история», — приводит слова Паолини пресс-служба WTA.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2025
-
21:18
-
20:51
-
20:39
-
19:50
-
19:42
-
19:16
-
18:38
-
18:17
-
17:54
-
17:36
-
17:28
-
17:17
-
17:03
-
17:00
-
16:46
-
16:37
-
16:13
-
15:46
-
15:04
-
14:44
-
13:36
-
13:35
-
13:20
-
13:03
-
12:40
-
11:31
-
11:21
-
11:11
-
10:55
-
10:41
-
10:28
-
10:23
-
10:05
-
10:04
-
09:45