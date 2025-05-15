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Жасмин Паолини поделилась эмоциями после выхода в финал «тысячника» в Риме

Жасмин Паолини поделилась эмоциями после выхода в финал «тысячника» в Риме
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась эмоциями после выхода в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинале она уверенно обыграла Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 16:35 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Стараюсь чаще думать об отличном прошлом сезоне. Это придаёт мне уверенности. Я должна помнить об этом, о большом опыте, который у меня за плечами. В то же время этот сезон — совсем другой. Это другая, совершенно другая история», — приводит слова Паолини пресс-служба WTA.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).

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