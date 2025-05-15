Каспер Рууд выиграл всего два очка на своей подаче в первом сете матча с Синнером
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выиграл всего два очка на своей подаче в первом сете матча 1/4 финала «Мастерса» в Риме с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Сет завершился победой Синнера — 6:0.
Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|1
Каспер Рууд
К. Рууд
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он одолел чилийца Николаса Харри.
Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.
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