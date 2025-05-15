Каспер Рууд выиграл всего два очка на своей подаче в первом сете матча с Синнером

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выиграл всего два очка на своей подаче в первом сете матча 1/4 финала «Мастерса» в Риме с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Сет завершился победой Синнера — 6:0.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он одолел чилийца Николаса Харри.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.