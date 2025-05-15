Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд выиграл всего два очка на своей подаче в первом сете матча с Синнером

Каспер Рууд выиграл всего два очка на своей подаче в первом сете матча с Синнером
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд выиграл всего два очка на своей подаче в первом сете матча 1/4 финала «Мастерса» в Риме с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Сет завершился победой Синнера — 6:0.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он одолел чилийца Николаса Харри.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.

Материалы по теме
«Они не сказали ни слова поддержки». Синнер обижен на других игроков и ждёт реванша в Риме
«Они не сказали ни слова поддержки». Синнер обижен на других игроков и ждёт реванша в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android