Янник Синнер разгромил Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продолжает борьбу за титул турнира категории «Мастерс» в Риме после трёхмесячной дисквалификации. В четвертьфинале он обыграл седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.
Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|1
Каспер Рууд
К. Рууд
Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время итальянец выполнил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Рууд один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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