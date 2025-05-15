Янник Синнер разгромил Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер продолжает борьбу за титул турнира категории «Мастерс» в Риме после трёхмесячной дисквалификации. В четвертьфинале он обыграл седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время итальянец выполнил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Рууд один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.