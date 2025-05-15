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«Мой уровень растёт с каждым днём». Синнер оценил уверенную победу над Руудом

«Мой уровень растёт с каждым днём». Синнер оценил уверенную победу над Руудом
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Риме. В четвертьфинале он обыграл седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Я чувствовал себя отлично на корте. Думаю, все это видели. Моей целью было понять, на каком уровне я нахожусь на этом турнире. Он растёт с каждым днём. Так что я очень рад этому. Результат на самом деле не имеет значения. Но то, как я себя чувствовал сегодня, было для меня очень позитивным знаком. Всё может измениться за один день. Думаю, сегодня всё сработало очень хорошо. Я хорошо подавал, хорошо принимал, отлично двигался на корте. Очень рад этому. Посмотрим, что будет в полуфинале», — сказал Синнер в интервью на корте.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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