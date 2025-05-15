«Мой уровень растёт с каждым днём». Синнер оценил уверенную победу над Руудом

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Риме. В четвертьфинале он обыграл седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Я чувствовал себя отлично на корте. Думаю, все это видели. Моей целью было понять, на каком уровне я нахожусь на этом турнире. Он растёт с каждым днём. Так что я очень рад этому. Результат на самом деле не имеет значения. Но то, как я себя чувствовал сегодня, было для меня очень позитивным знаком. Всё может измениться за один день. Думаю, сегодня всё сработало очень хорошо. Я хорошо подавал, хорошо принимал, отлично двигался на корте. Очень рад этому. Посмотрим, что будет в полуфинале», — сказал Синнер в интервью на корте.
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
- 15 мая 2025
-
22:39
-
22:24
-
21:58
-
21:49
-
21:42
-
21:36
-
21:18
-
20:51
-
20:39
-
19:50
-
19:42
-
19:16
-
18:38
-
18:17
-
17:54
-
17:36
-
17:28
-
17:17
-
17:03
-
17:00
-
16:46
-
16:37
-
16:13
-
15:46
-
15:04
-
14:44
-
13:36
-
13:35
-
13:20
-
13:03
-
12:40
-
11:31
-
11:21
-
11:11
-
10:55