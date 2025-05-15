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Янник Синнер выиграл 25 сетов подряд у теннисистов топ-10 мирового рейтинга

Янник Синнер выиграл 25 сетов подряд у теннисистов топ-10 мирового рейтинга
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл 25 сетов подряд у теннисистов топ-10 рейтинга ATP.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Сегодня, 15 мая, Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме. В четвертьфинале он разгромил седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он одолел чилийца Николаса Харри.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.

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