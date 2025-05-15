Янник Синнер выиграл 25 сетов подряд у теннисистов топ-10 мирового рейтинга

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл 25 сетов подряд у теннисистов топ-10 рейтинга ATP.

Сегодня, 15 мая, Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме. В четвертьфинале он разгромил седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он одолел чилийца Николаса Харри.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.