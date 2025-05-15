Янник Синнер стал пятым игроком, одержавшим 25 побед подряд в XXI веке

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал пятым игроком, одержавшим 25 и более побед подряд в XXI веке. Ранее подобного достижения добились Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей.

Сегодня, 15 мая, Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме. В четвертьфинале он разгромил седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он одолел чилийца Николаса Харри.