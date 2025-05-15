Определились все полуфиналисты «Мастерса» в Риме

В Риме (Италия) завершились четвертьфинальные матчи турнира категории «Мастерс». Таким образом, стали известны полуфинальные пары турнира в итальянской столице.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). 1/2 финала:

Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США);

Карлос Алькарас (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия).

Открытый чемпионат Италии по теннису проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл чилийца Николаса Харри.

Напомним, в текущем розыгрыше Зверев покинул турнир на стадии четвертьфинала, уступив итальянцу Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 4:6.