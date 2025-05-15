«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 15 мая

Сегодня, 15 мая, в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на грунтовом турнире серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвертьфинальных матчей.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). 1/4 финала (время московское):

Хуберт Хуркач (Польша) — Томми Пол (США) — 6:7, 3:6;

Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:0, 6:1.

Ранее определилась первая полуфинальная пара. В 1/2 финала сыграют Карлос Алькарас (Испания) и Лоренцо Музетти (Италия). Во втором полуфинальном матче сойдутся Томми Пол и Янник Синнер.

Открытый чемпионат Италии по теннису проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он одолел чилийца Николаса Харри.