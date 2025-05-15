Вероника Кудерметова оценила выход в полуфинал парного «тысячника» в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выступающая в паре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге они обыграли дуэт Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 1:0 (10:4).
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«Это не индивидуальная дисциплина, каждый старается друг друга поддерживать. Сегодня мы обе не очень хорошо начали, было много ошибок. Затем подумали, что делать, и наладили игру, а на решающем тай-брейке удача была на нашей стороне. Показали свой уровень, у нас большой опыт совместной игры», — сказала Кудерметова в эфире BB Tennis.
За выход в финал парного турнира категории WTA-1000 в Риме Кудерметова и Мертенс поспорят с австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес.
- 15 мая 2025
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