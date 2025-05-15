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Вероника Кудерметова оценила выход в полуфинал парного «тысячника» в Риме

Вероника Кудерметова оценила выход в полуфинал парного «тысячника» в Риме
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выступающая в паре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге они обыграли дуэт Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 1:0 (10:4).

Рим — парный разряд (ж). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 0 4
3 		6 1 10
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«Это не индивидуальная дисциплина, каждый старается друг друга поддерживать. Сегодня мы обе не очень хорошо начали, было много ошибок. Затем подумали, что делать, и наладили игру, а на решающем тай-брейке удача была на нашей стороне. Показали свой уровень, у нас большой опыт совместной игры», — сказала Кудерметова в эфире BB Tennis.

За выход в финал парного турнира категории WTA-1000 в Риме Кудерметова и Мертенс поспорят с австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес.

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