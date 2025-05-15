Вероника Кудерметова оценила выход в полуфинал парного «тысячника» в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выступающая в паре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге они обыграли дуэт Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 1:0 (10:4).

«Это не индивидуальная дисциплина, каждый старается друг друга поддерживать. Сегодня мы обе не очень хорошо начали, было много ошибок. Затем подумали, что делать, и наладили игру, а на решающем тай-брейке удача была на нашей стороне. Показали свой уровень, у нас большой опыт совместной игры», — сказала Кудерметова в эфире BB Tennis.

За выход в финал парного турнира категории WTA-1000 в Риме Кудерметова и Мертенс поспорят с австралийками Сторм Хантер и Эллен Перес.