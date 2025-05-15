«Было весело». Рууд — о разгромном поражении от Синнера

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение в 1/4 финала «Мастерса» в Риме. Он разгромно проиграл лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру — 0:6, 1:6.
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«Честно говоря, это не так уж и плохо. Даже несмотря на то, что я проиграл с таким счётом, было скорее весело. Вы просто смотрите на парня и говорите: «Да, это дерьмо нового уровня», извините за выражение. Но я не знаю, что ещё сказать. Было забавно наблюдать за этим. Хотелось бы более упорной борьбы. Жаль, что я не смог подарить людям конкурентный матч. Я был готов к игре, однако Янник был готов лучше. На каждый мой хороший удар он отвечал ещё лучше. Я же так не смог. Вот и вся история матча», — сказал Рууд на пресс-конференции.
Отметим, Каспер Рууд выиграл всего два очка на своей подаче в первом сете встречи. «Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.
- 15 мая 2025
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