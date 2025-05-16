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Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от финала «тысячника» в Риме

Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от финала «тысячника» в Риме
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия. В матче за титул она сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Кори Гауфф (США).

«Они обе хорошо играют. У них эффективный форхенд, который всегда может огорчить. В любом случае будет тяжёлый матч, они действовали хорошо, и мне нужно будет постараться обыграть кого-то из них», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7).

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