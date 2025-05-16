Янник Синнер стал самым молодым итальянцем после Бертолуччи, вышедшим в полуфинал Рима
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал самым молодым итальянцем после Паоло Бертолуччи, вышедшим в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Риме. Синнер добился данного достижения в возрасте 23 лет 264 дней.
Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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Каспер Рууд
К. Рууд
Вчера, 15 мая, в четвертьфинале турнира в Риме Синнер разгромил седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он одолел чилийца Николаса Харри.
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