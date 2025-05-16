Янник Синнер стал самым молодым итальянцем после Бертолуччи, вышедшим в полуфинал Рима

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал самым молодым итальянцем после Паоло Бертолуччи, вышедшим в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Риме. Синнер добился данного достижения в возрасте 23 лет 264 дней.

Вчера, 15 мая, в четвертьфинале турнира в Риме Синнер разгромил седьмую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он одолел чилийца Николаса Харри.