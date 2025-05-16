Кори Гауфф одержала непростую победу над Чжэн Циньвэнь в полуфинале «тысячника» в Риме

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Риме. В матче 1/2 финала она обыграла восьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 7:6, 4:6, 7:6.

Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Циньвэнь один эйс, четыре двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 27 заработанных.

В матче за титул «тысячника» в Риме Гауфф сразится с итальянкой Жасмин Паолини. Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.