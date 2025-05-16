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Кори Гауфф одержала непростую победу над Чжэн Циньвэнь в полуфинале «тысячника» в Риме

Кори Гауфф одержала непростую победу над Чжэн Циньвэнь в полуфинале «тысячника» в Риме
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Риме. В матче 1/2 финала она обыграла восьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 7:6, 4:6, 7:6.

Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 21:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 6 4
7 7 		4 7 7
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Циньвэнь один эйс, четыре двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 27 заработанных.

В матче за титул «тысячника» в Риме Гауфф сразится с итальянкой Жасмин Паолини. Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.

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