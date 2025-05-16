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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 15 мая

Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 15 мая
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15 мая в столице Италии Риме состоялся очередной игровой день на женском грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей стадии 1/2 финала в одиночном разряде, которые прошли в эту дату.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Полуфиналы. Результаты на 15 мая:

Жасмин Паолини (Италия, 6) — Питон Стирнс (США) — 7:5, 6:1;

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Кори Гауфф (США, 4) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (4:7).

Турнир WTA-1000 в Риме проходит с 6 по 17 мая. В 2024 году победительницей соревнований в одиночном разряде стала польская теннисистка Ига Швёнтек, переигравшая Арину Соболенко из Беларуси в двух сетах (6:2, 6:3).

Календарь турнира WTA-1000 в Риме
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