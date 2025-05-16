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Определилась финальная пара турнира WTA-1000 в Риме

Определилась финальная пара турнира WTA-1000 в Риме
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Стали известны финалистки турнира категории WTA-1000 в Риме.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Рим, WTA-1000. Финал

Кори Гауфф (США) – Жасми Паолини (Италия).

Гауфф в 1/2 финала она обыграла восьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6, 4:6, 7:6. Паолини полуфинале уверенно обыграла Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге со счётом 1:6, 5:7. В прошлогоднем финале Швёнтек одолела белоруску Арину Соболенко.

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