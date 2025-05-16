Синнер уступил только Надалю по показателю на «Мастерсах», связанному с возрастом

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал вторым самым молодым игроком с 14 или более побед подряд в матчах категории «Мастерс». Возраст теннисиста составляет 23 года и 264 дня.

Синнер уступил по этому показателю только Рафаэлю Надалю, который оформил такую серию в возрасте 20 лет и 345 дней в 2007 году, сообщает пресс-служба ATP.

Ранее стало известно, что Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира категории «Мастерс» в итальянском Риме, где сыграет с посеянным под 11-м номером американцем Томми Полом. В 1/4 финала итальянец победил посеянного шестым норвежца Каспера Рууда

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