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Синнер уступил только Надалю по показателю на «Мастерсах», связанному с возрастом

Синнер уступил только Надалю по показателю на «Мастерсах», связанному с возрастом
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал вторым самым молодым игроком с 14 или более побед подряд в матчах категории «Мастерс». Возраст теннисиста составляет 23 года и 264 дня.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Синнер уступил по этому показателю только Рафаэлю Надалю, который оформил такую серию в возрасте 20 лет и 345 дней в 2007 году, сообщает пресс-служба ATP.

Ранее стало известно, что Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира категории «Мастерс» в итальянском Риме, где сыграет с посеянным под 11-м номером американцем Томми Полом. В 1/4 финала итальянец победил посеянного шестым норвежца Каспера Рууда

Календарь "Мастерса" в Риме
Турнирная сетка "Мастерса" в Риме
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