Синнер уступил только Надалю по показателю на «Мастерсах», связанному с возрастом
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал вторым самым молодым игроком с 14 или более побед подряд в матчах категории «Мастерс». Возраст теннисиста составляет 23 года и 264 дня.
Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Каспер Рууд
К. Рууд
Синнер уступил по этому показателю только Рафаэлю Надалю, который оформил такую серию в возрасте 20 лет и 345 дней в 2007 году, сообщает пресс-служба ATP.
Ранее стало известно, что Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира категории «Мастерс» в итальянском Риме, где сыграет с посеянным под 11-м номером американцем Томми Полом. В 1/4 финала итальянец победил посеянного шестым норвежца Каспера Рууда
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