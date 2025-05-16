«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 16 мая

Сегодня, 16 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на грунтовом турнире серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). 1/2 финала (время московское):

16:30. Карлос Алькарас (Испания, 3) — Лоренцо Музетти (Италия, 8);

21:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 11).

Открытый чемпионат Италии по теннису проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл чилийца Николаса Харри. На сей раз Зверев не сумел защитить титул, уступив в 1/4 финала Музетти.