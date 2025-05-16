Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Риме
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Сегодня, 16 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде состоится полуфинальный матч, где россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с парой итальянок Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
Матч начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андреевой/Шнайдер и Эррани/Паолини.
Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
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Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
В России не предусмотрен официальный показ матчей WTA. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянок и итальянок.
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу итальянок. Они выиграли у Мирры и Дианы в финале прошлогодней Олимпиады в Париже (2:6, 6:1, [10:7]) и в полуфинале Дохи-2025 — 4:6, 7:6 (7:2), [11:9]. Россиянки же были сильнее во втором круге Australian Open (7:5, 7:5).
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