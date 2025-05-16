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Ник Кирьос сыграет на «Ролан Гаррос» впервые с 2017 года

Ник Кирьос сыграет на «Ролан Гаррос» впервые с 2017 года
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос примет участие на «Ролан Гаррос» — 2025 в парном разряде. Об этом сообщает Punto de Break.

Он сыграет в дуэте с соотечественником Джорданом Томпсоном, который является победителем одного турнира «Большого шлема» в паре — US Open — 2024. Отмечается, что Кирьос отказался от игры в основной сетке одиночного разряда по защищённому рейтингу.

Ник Кирьос сыграет на французском турнире «Большого шлема» впервые с 2017 года. Он многократно заявлял, что не любит выступать на грунтовом покрытии. «Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня в Париже (Франция).

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