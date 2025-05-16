«Эта победа особенная». Кори Гауфф — после выхода в финал на турнире в Риме

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф высказалась о своей победе над китаянкой Чжэн Циньвэнь в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

«Эта победа особенная. Наконец-то выйти в финал — многое для меня значит. В особенности хочу поблагодарить зрителей, которые остались на трибунах до конца. Прекрасно понимаю, насколько поздно мы закончили. Искренне благодарна за поддержку, которую получила во время этого матча. В финале, возможно, всё будет иначе (смеётся), но это нормально. Спасибо всем за тепло сегодняшней ночи, теперь уже точно пора отдыхать», — сказала Гауфф в интервью на корте.

В финале турнира в Риме Кори Гауфф сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.