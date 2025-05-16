«Эта победа особенная». Кори Гауфф — после выхода в финал на турнире в Риме
Поделиться
Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф высказалась о своей победе над китаянкой Чжэн Циньвэнь в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 21:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Эта победа особенная. Наконец-то выйти в финал — многое для меня значит. В особенности хочу поблагодарить зрителей, которые остались на трибунах до конца. Прекрасно понимаю, насколько поздно мы закончили. Искренне благодарна за поддержку, которую получила во время этого матча. В финале, возможно, всё будет иначе (смеётся), но это нормально. Спасибо всем за тепло сегодняшней ночи, теперь уже точно пора отдыхать», — сказала Гауфф в интервью на корте.
В финале турнира в Риме Кори Гауфф сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2025
-
10:54
-
10:39
-
10:37
-
10:25
-
10:24
-
09:50
-
09:45
-
09:43
-
09:23
-
09:08
-
08:30
-
04:39
-
03:56
-
01:52
-
01:17
-
00:47
-
00:20
- 15 мая 2025
-
23:55
-
22:58
-
22:39
-
22:24
-
21:58
-
21:49
-
21:42
-
21:36
-
21:18
-
20:51
-
20:39
-
19:50
-
19:42
-
19:16
-
18:38
-
18:17
-
17:54
-
17:36