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«Эта победа особенная». Кори Гауфф — после выхода в финал на турнире в Риме

«Эта победа особенная». Кори Гауфф — после выхода в финал на турнире в Риме
Кори Гауфф
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Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф высказалась о своей победе над китаянкой Чжэн Циньвэнь в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 21:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 6 4
7 7 		4 7 7
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Эта победа особенная. Наконец-то выйти в финал — многое для меня значит. В особенности хочу поблагодарить зрителей, которые остались на трибунах до конца. Прекрасно понимаю, насколько поздно мы закончили. Искренне благодарна за поддержку, которую получила во время этого матча. В финале, возможно, всё будет иначе (смеётся), но это нормально. Спасибо всем за тепло сегодняшней ночи, теперь уже точно пора отдыхать», — сказала Гауфф в интервью на корте.

В финале турнира в Риме Кори Гауфф сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

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