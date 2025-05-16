Кори Гауфф: папа очень суеверный человек. Для него тяжело сидеть в моём боксе на матчах

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф рассказала, как относится к суевериям. Она также привела в пример собственного отца, который отказывается присутствовать на играх дочери.

«Честно говоря, у меня нет каких-то суеверий или ритуалов, хотя перед матчами я обычно делаю одни и те же вещи, ем одно и то же. Уже довольно давно стараюсь не быть слишком суеверной в спорте, потому что такое может тебя просто свести с ума. Например, мой папа — очень суеверный человек. Именно поэтому он уже давно не сидит в моём боксе во время игр, ведь для него это слишком тяжело», — сказала Гауфф в интервью на корте.

В финале турнира в Риме Кори Гауфф сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.