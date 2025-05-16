Каспер Рууд эмоционально высказался о поражении в матче с Янником Синнером
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Норвежский теннисист шестая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал поражение в матче с лидером рейтинга итальянцем Янником Синнером на «Мастерсе» в Риме. Норвежец сумел взять только один гейм.
Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
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|1
Каспер Рууд
К. Рууд
«На задней линии в большинстве розыгрышей он переигрывал меня. И это даже несмотря на то что я пытался выстраивать игру так, как мне хотелось. Он был везде. Можно сказать, что, когда кто-то играет на таком уровне, кажется, будто у него два форхенда — один с форхендной стороны, а другой с бэкхенда, который у него тоже невероятный.
Это было как играть против стены, которая всё время швыряет в тебя мячи со скоростью 160 км/ч», — приводит слова Рууда The Tennis Letter.
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