Каспер Рууд эмоционально высказался о поражении в матче с Янником Синнером

Норвежский теннисист шестая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал поражение в матче с лидером рейтинга итальянцем Янником Синнером на «Мастерсе» в Риме. Норвежец сумел взять только один гейм.

«На задней линии в большинстве розыгрышей он переигрывал меня. И это даже несмотря на то что я пытался выстраивать игру так, как мне хотелось. Он был везде. Можно сказать, что, когда кто-то играет на таком уровне, кажется, будто у него два форхенда — один с форхендной стороны, а другой с бэкхенда, который у него тоже невероятный.

Это было как играть против стены, которая всё время швыряет в тебя мячи со скоростью 160 км/ч», — приводит слова Рууда The Tennis Letter.