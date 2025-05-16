Синнер: приехал в Рим с большими сомнениями. На тренировках были взлёты и падения

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер оценил значимость выхода в полуфинал «Мастерса» в Риме (Италия). Теннисист проводит первый турнир после трёхмесячной дисквалификации.

«После матча с Йеспером де Йонгом (в третьем круге. — Прим. «Чемпионата») я почувствовал, что играю не очень хорошо и что мне нужно улучшить свои результаты, поэтому я некоторое время оставался на тренировках. Я приехал в Рим с большими сомнениями относительно того, что смогу сделать, потому что у меня постоянно были взлёты и падения на тренировках. Пока ты не выступишь на турнире, не понимаешь, как себя чувствуешь. Вот почему для меня было так важно сразу выйти в полуфинал и так хорошо сыграть против Каспера», — приводит слова Синнера Punto de Break.