«Он совсем не заржавел». Томми Пол — о форме Янника Синнера после возвращения

Американский теннисист 12-я ракетка мира Томми Пол высказался о возвращении Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации. Итальянец и американец встретятся в матче 1/2 финала «Мастерса» в Риме сегодня, 16 мая.

«Мне показалось, что он совсем не заржавел. Даже в своём первом матче Янник вполне был в форме. Он великолепный игрок и умеет показывать крутой теннис в важнейшие моменты. Бьёт сильно всегда, и, кажется, способен создавать мощь буквально из ниоткуда. Это одно из главных достоинств его игры. Думаю, в туре он чище всех бьёт. И всё-таки, чтобы стать номером один, нужна веская причина», — приводит слова Пола Internazionali BNL ditalia.

Ранее Томми Пол в 1/4 финала обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.