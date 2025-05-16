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«Он совсем не заржавел». Томми Пол — о форме Янника Синнера после возвращения

«Он совсем не заржавел». Томми Пол — о форме Янника Синнера после возвращения
Томми Пол
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Американский теннисист 12-я ракетка мира Томми Пол высказался о возвращении Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации. Итальянец и американец встретятся в матче 1/2 финала «Мастерса» в Риме сегодня, 16 мая.

Рим (м). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 21:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

«Мне показалось, что он совсем не заржавел. Даже в своём первом матче Янник вполне был в форме. Он великолепный игрок и умеет показывать крутой теннис в важнейшие моменты. Бьёт сильно всегда, и, кажется, способен создавать мощь буквально из ниоткуда. Это одно из главных достоинств его игры. Думаю, в туре он чище всех бьёт. И всё-таки, чтобы стать номером один, нужна веская причина», — приводит слова Пола Internazionali BNL ditalia.

Ранее Томми Пол в 1/4 финала обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.

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