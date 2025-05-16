«Нет причин расслабляться». Янник Синнер — о разгромной победе над Руудом в Риме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал разгромную победу над норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия).

«Я очень рад находиться здесь и тому уровню, который я смог показать против Рууда. Я тщательно подготовился к матчу, зная, что игра против него вечером на этом корте пойдёт мне на пользу. Правда в том, что всё прошло замечательно. Для меня это был невероятный матч. В любом случае нет причин расслабляться, потому что всё меняется очень быстро, и дальше нас ждёт ещё одна большая битва», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В полуфинале римского «Мастерса» Янник Синнер сыграет с американцем Томми Полом.