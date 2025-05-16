«Нет причин расслабляться». Янник Синнер — о разгромной победе над Руудом в Риме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал разгромную победу над норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия).
Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|6
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Каспер Рууд
К. Рууд
«Я очень рад находиться здесь и тому уровню, который я смог показать против Рууда. Я тщательно подготовился к матчу, зная, что игра против него вечером на этом корте пойдёт мне на пользу. Правда в том, что всё прошло замечательно. Для меня это был невероятный матч. В любом случае нет причин расслабляться, потому что всё меняется очень быстро, и дальше нас ждёт ещё одна большая битва», — приводит слова Синнера Punto de Break.
В полуфинале римского «Мастерса» Янник Синнер сыграет с американцем Томми Полом.
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