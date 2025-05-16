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«Всегда уезжаю с полным животом». Арина Соболенко опубликовала фото из Рима

«Всегда уезжаю с полным животом». Арина Соболенко опубликовала фото из Рима
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост с кратким подведением итогов «тысячника» в Риме (Италия).

«Рим, я всегда уезжаю отсюда с лучшими воспоминаниями и полным животом. Спасибо всем за любовь!» — подписала публикацию Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Напомним, на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Соболенко потерпела поражение на стадии четвертьфинала. Она впервые за семь очных матчей проиграла китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь — 4:6, 3:6. Ранее Арина выиграла титул на турнире аналогичной категории в испанском Мадриде.

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