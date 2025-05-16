Кирьос — о завершении карьеры: верю, что проделал работу, чтобы запястье выдерживало

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о возможном завершении карьеры в ближайшее время.

«Я не хочу говорить об этом [завершении карьеры], но я твёрдо верю в то, что проделал необходимую работу для того, чтобы моё запястье всё выдерживало. Я точно приближаюсь к концу своей карьеры. Думаю, что с такой травмой просто играть — это уже бонус, побеждаю ли я или проигрываю», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.

Ранее стало известно, что Ник Кирьос примет участие на «Ролан Гаррос» — 2025. Он сыграет только в парном разряде со своим соотечественником Джорданом Томпсоном.