Кори Гауфф выиграла 10 из 12 решающих тай-брейков в своей карьере

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф в 10-й раз в карьере выиграла матч на решающем тай-брейке. Напомним, 15 мая в полуфинале на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) она в тяжёлом матче одолела китаянку Чжэн Циньвэнь — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4).

Гауфф 12 раз играла решающие тай-брейки в матчах и уступила всего лишь дважды — в 2020 году на турнире в Мельбурне (Австралия) белоруске Арине Соболенко и в 2024-м — украинке Марте Костюк в Штутгарте (Германия).

В матче за титул «тысячника» в Риме Кори Гауфф сразится с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.