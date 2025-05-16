Кори Гауфф выиграла 10 из 12 решающих тай-брейков в своей карьере
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Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф в 10-й раз в карьере выиграла матч на решающем тай-брейке. Напомним, 15 мая в полуфинале на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) она в тяжёлом матче одолела китаянку Чжэн Циньвэнь — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4).
Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 21:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
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|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
Кори Гауфф
К. Гауфф
Гауфф 12 раз играла решающие тай-брейки в матчах и уступила всего лишь дважды — в 2020 году на турнире в Мельбурне (Австралия) белоруске Арине Соболенко и в 2024-м — украинке Марте Костюк в Штутгарте (Германия).
В матче за титул «тысячника» в Риме Кори Гауфф сразится с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.
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