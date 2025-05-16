Роддик: Швёнтек проживёт целую теннисную жизнь, прежде чем достигнет возраста Соболенко

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик сравнил течение карьер 27-летней белоруски Арины Соболенко и 23-летней польки Иги Швёнтек.

«Ига разобралась во всём в 19 лет. Соболенко сейчас в расцвете сил в 27. Ига проживёт ещё целую теннисную жизнь, прежде чем достигнет возраста Арины. Это странно — у Иги рано появилась необходимая сосредоточенность, и сейчас, я думаю, ожидания даются ей тяжело.

В то время как ожидания к Арине были с самого начала, и она не сразу смогла их оправдать. Мы видели её в 19 и думали: «Она будет громить всех», но ей потребовалось время. С учётом всех ожиданий, Иге тоже нужно время», — приводит слова Роддика Tennis World USA.