Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер эмоционально рассказал о встрече с Папой Римским

Янник Синнер эмоционально рассказал о встрече с Папой Римским
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским в его резиденции в Ватикане.

«Я никогда не испытывал ничего подобного, был очень польщён. Даже не знал, что сказать. Это было очень эмоционально, родители были со мной. Это было очень приятно, такое я точно не забуду. Очень сложно описать ощущения, ведь я никогда не сталкивался с подобным. Я встречал важных людей в своей жизни, но это было совершенно иначе. Это была огромная честь, и я искренне благодарен за такую возможность», — приводит слова Синнера TennisUpToDate.

Материалы по теме
Фото
Янник Синнер встретился в Ватикане с новым Папой Римским
«Здесь мы точно что-нибудь сломаем!» Янник Синнер пообщался о теннисе с Папой Римским
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android