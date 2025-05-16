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Агасси — об Алькарасе на грунте и траве: как космический корабль, играющий против самолёта

Агасси — об Алькарасе на грунте и траве: как космический корабль, играющий против самолёта
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси выделил преимущества испанца Карлоса Алькараса на грунтовом и травяном покрытиях по сравнению с другими игроками.

«У Алькараса есть преимущество на всём, на чём можно скользить. Его скорость снижается меньше, чем у других быстрых парней. Например, Томми Пол добился успеха против Алькараса на харде, используя свой атлетизм. Но когда вы добираетесь до чего-то скользкого, движение Алькараса не меняется так сильно, как у кого-либо ещё.

Алькарас это выдерживает, сохраняет свою разрушительную глубину и вращение. Это почти как космический корабль, играющий против обычных самолётов. На харде Синнер может набрасываться на мячи и менять направление, но на «Ролан Гаррос» или на Уимблдоне уменьшение скорости в конечном итоге становится огромным фактором», — сказал Агасси в эфире Tennis Channel.

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