Брат Маттео Берреттини рассказал, как стал спарринг-партнёром Янника Синнера

Якопо, брат Маттео Берреттини, поделился тем, как первая ракетка мира Янник Синнер выбрал его в качестве спарринг-партнёра на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

— Янник искал партнёра, и организаторы турнира предложили мою кандидатуру. Я уже решил остаться здесь для тренировок, затем уже в первый день хорошо себя проявил. К счастью, он меня оставил и на следующие дни (смеётся).

— Каким он был на корте?

— У Янника есть способности, которых нет у обычных людей. Вернуться в Рим — это здорово, но нелегко, ведь за тобой следят фанаты. На корте я ощутил его прогресс. У него отличная команда. Даже в первые дни он выглядел хорошо, но накануне матча с де Йонгом был немного напряжён. Было заметно, что он не полностью расслаблен. Сейчас он снова обрёл спокойствие и получает удовольствие от игры.

— Что вас удивило вне корта?

— Он был вежлив со всеми. Это не так уж и удивительно, когда ты находишься на таком уровне, — приводит слова Якопо Берреттини Corriere dello Sport.