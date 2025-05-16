Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Брат Маттео Берреттини рассказал, как стал спарринг-партнёром Янника Синнера

Брат Маттео Берреттини рассказал, как стал спарринг-партнёром Янника Синнера
Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

Якопо, брат Маттео Берреттини, поделился тем, как первая ракетка мира Янник Синнер выбрал его в качестве спарринг-партнёра на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

— Янник искал партнёра, и организаторы турнира предложили мою кандидатуру. Я уже решил остаться здесь для тренировок, затем уже в первый день хорошо себя проявил. К счастью, он меня оставил и на следующие дни (смеётся).

— Каким он был на корте?
— У Янника есть способности, которых нет у обычных людей. Вернуться в Рим — это здорово, но нелегко, ведь за тобой следят фанаты. На корте я ощутил его прогресс. У него отличная команда. Даже в первые дни он выглядел хорошо, но накануне матча с де Йонгом был немного напряжён. Было заметно, что он не полностью расслаблен. Сейчас он снова обрёл спокойствие и получает удовольствие от игры.

— Что вас удивило вне корта?
— Он был вежлив со всеми. Это не так уж и удивительно, когда ты находишься на таком уровне, — приводит слова Якопо Берреттини Corriere dello Sport.

Материалы по теме
Синнер в Риме раздавил чемпиона Мадрида. В женской паре может быть российский финал с МиДи
Синнер в Риме раздавил чемпиона Мадрида. В женской паре может быть российский финал с МиДи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android