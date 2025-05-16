«Ситуация так себе». Брат Берреттини рассказал о состоянии теннисиста после травмы в Риме

Якопо, брат Маттео Берреттини, рассказал о состоянии 30-й ракетки мира после травмы в Риме. Он также поделился эмоциями от их совместного опыта игры в парном разряде в Италии. Братья уступили в первом круге соревнований Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего со счётом 7:6 (7:0), 2:6, 8:10.

— Какие эмоции вы испытали, играя в паре?

— Мы с Маттео каждый раз волнуемся, когда выходим на «Форо Италико». Играть вместе — потрясающе. Когда объявили наши имена, мы переглянулись и рассмеялись. На трибунах в этот момент были родные и друзья.

— Как вы восприняли снятие с турнира Маттео? Как он себя чувствует?

— Ситуация так себе. К счастью, не всё так плохо, как казалось, но проблема есть. Он чувствует себя не на все 100, особенно морально. Подробности Маттео сам расскажет, — приводит слова Якопо Берреттини Corriere dello Sport.

Напомним, в матче третьего круга «Мастерса» в Риме итальянский теннисист отказался от продолжения борьбы с норвежцем Каспером Руудом из-за травмы.