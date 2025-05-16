«Стараюсь показывать хороший теннис». Карлос Алькарас — о победе в номинации «Удар месяца»

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на победу в номинации «Лучший удар апреля» от ATP. Победу ему принёс твинер, исполненный в матче третьего круга на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) с немцем Даниэлем Альтмайером.

«Я очень, очень счастлив выиграть «Удар месяца» в апреле. Я просто стараюсь показывать хороший теннис и отличные удары. Огромное спасибо», — сказал Алькарас в видеоролике, опубликованном пресс-службой ATP.

Напомним, Алькарас выиграл титул на «Мастерсе» в Монте-Карло. Кроме того, в нынешнем сезоне он победил на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).