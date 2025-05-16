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Nike выпустили футболку с изображением Арины Соболенко и тигром

Nike выпустили футболку с изображением Арины Соболенко и тигром
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Производитель спортивной одежды Nike выпустил на продажу кастомную футболку с трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. На майке изображена сама Арина и тигр.

Фото: nike.com

У Соболенко на руке есть татуировка с изображением тигра. Сама теннисистка часто ассоциирует себя с тигрицей. Футболку можно приобрести на официальном сайте Nike. Её стоимость составляет € 35 (около 3,2 тысячи рублей).

Напомним, на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Соболенко потерпела поражение на стадии четвертьфинала. Она впервые за семь очных матчей проиграла китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь — 4:6, 3:6.

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