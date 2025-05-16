Мирра Андреева заявилась на турнир в Бад-Хомбурге, который пройдёт перед Уимблдоном

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева заявилась на турнир WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на своём официальном сайте.

Соревнования на травяном покрытии пройдут с 21 по 28 июня. С 30 июня начнётся основная часть Уимблдона-2025 в Лондоне (Великобритания).

В прошлом году Андреева-младшая уступила на старте соревнований украинской спортсменке Даяне Ястремской со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Действующей чемпионкой турнира является 11-я ракетка мира Диана Шнайдер, которая в финале переиграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 2:6, 6:3.