Энен — о Синнере: он посылает сообщение, что хочет всех съесть

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен оценила выступление итальянца Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме (Италия). Он уже вышел в полуфинал соревнований, где сыграет с американцем Томми Полом.

«Он, очевидно, много работал над физической формой в последние недели. Невероятно, как быстро он вернул все ориентиры. Со своей первой игры в Риме он впитывал все сигналы, все возможные направления для улучшения — и делал это исключительно разумно.

Посмотрим, как он справится с другими стилями игры. Рууд — игрок, против которого он никогда не испытывал проблем. Он посылает сообщение, что он хочет всех съесть. Это всех либо взбодрит, либо напугает», — приводит слова Энен Eurosport.fr.