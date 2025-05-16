Экс-теннисист из Италии рассказал, влияют ли деньги и слава на теннис

Обладатель Кубка Дэвиса — 1976 экс-теннисист из Италии Паоло Бертолуччи высказался о влиянии популярности на теннисистов и сам вид спорта.

— Деньги могут испортить теннис?

— Это касается всех видов спорта, не только тенниса. Посмотрите на футбол, где был Джанни Ривера (экс-полузащитник ФК «Милан», чемпион Европы — 1968. — Прим. «Чемпионата»). Игрок его уровня сегодня зарабатывал бы невероятные деньги, о которых Ривера мог только мечтать. Ритм другой, теннис стал глобальным, телевидение диктует правила, всё изменилось. Есть и большой плюс: теннисиста снимают крупным планом по нескольку часов за матч, что приносит популярность, которой нет у лыжников или гонщиков MotoGP. А известность, как понимаете, приносит деньги.

— Как бороться с букмекерами у корта, которые пытаются влиять на исход матчей?

— Сейчас их могут просто выгнать, а раньше это было невозможно. Преимущество тенниса в том, что это тихий вид спорта. Если кто-то кричит или нарочно кашляет, судья может вызвать охрану и удалить нарушителя. Так же, как и за границей — если кто-то перебрал с выпивкой. К сожалению, в Италии такое часто встречается на мелких турнирах, и будем надеяться, что мы не будем делиться такой практикой. Хотя боюсь, что так и будет, — приводит слова Бертолуччи Сorriere dello Sport.