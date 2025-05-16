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«Эквивалент бумажного полотенца». Джессика Пегула пожаловалась на отели в странах Европы

«Эквивалент бумажного полотенца». Джессика Пегула пожаловалась на отели в странах Европы
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула назвала вещи, которые ей не нравятся во время путешествий по странам Европы.

«Ни в одном европейском отеле нет льда. Когда они блокируют кондиционер и вам приходится спускаться и заставлять их его разблокировать, чтобы температура опустилась ниже 75° по Фаренгейту (24° по Цельсию. — Прим. «Чемпионата»).

Подушки — это не подушки. Это эквивалент бумажного полотенца. Ключ от номера для электричества (они никогда не дают вам другой ключ). Когда приходит уборщица, они его вынимают, так что по возвращении в номере 80° (27 по Цельсию)», — написала Пегула в социальных сетях.

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