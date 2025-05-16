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Ветеран тенниса из Италии ответил, сможет ли Янник Синнер достичь уровня Бьорна Борга

Ветеран тенниса из Италии ответил, сможет ли Янник Синнер достичь уровня Бьорна Борга
Янник Синнер
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Обладатель Кубка Дэвиса — 1976 экс-теннисист из Италии Паоло Бертолуччи ответил на вопрос, сможет ли итальянец Янник Синнер встать на один уровень с Бьорном Боргом. Швед выиграл 11 титулов «Большого шлема».

— Синнер может достичь уровня Борга? Есть мнение, что он играет в эпоху, когда у него почти нет достойных соперников.
— То же самое говорили и про Федерера, когда он взлетел. В теннисе бывают периоды, когда сходятся сразу несколько феноменов, а бывают (на пару лет) такие, когда есть просто хорошие игроки, но не гении. Надеемся, что Музетти тоже ворвётся в элиту и разрушит двоевластие Синнера и Алькараса, — приводит слова Бертолуччи Сorriere dello Sport.

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