Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: россиянки проиграли первый сет в 1/2 финала в Риме
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В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде проходит полуфинальный матч, где россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встречаются с дуэтом итальянок Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
Первый сет поединка остался за теннисистками из Италии со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андреева/Шнайдер и Эррани/Паолини.
Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 14:40 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу итальянок. Они выиграли у Мирры и Дианы в финале прошлогодней Олимпиады в Париже (2:6, 6:1, [10:7]) и в полуфинале Дохи-2025 — 4:6, 7:6 (7:2), [11:9]. Россиянки же были сильнее во втором круге Australian Open (7:5, 7:5).
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