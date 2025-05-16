Андреева/Шнайдер — Эррани/Паолини: россиянки проиграли первый сет в 1/2 финала в Риме

В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде проходит полуфинальный матч, где россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встречаются с дуэтом итальянок Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Первый сет поединка остался за теннисистками из Италии со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андреева/Шнайдер и Эррани/Паолини.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу итальянок. Они выиграли у Мирры и Дианы в финале прошлогодней Олимпиады в Париже (2:6, 6:1, [10:7]) и в полуфинале Дохи-2025 — 4:6, 7:6 (7:2), [11:9]. Россиянки же были сильнее во втором круге Australian Open (7:5, 7:5).