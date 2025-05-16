Пьятти: Раонич мог бы потенциально уничтожить «Большую тройку» подачей и форхендом

Известный тренер Риккардо Пьятти рассказал, что считал экс третью ракетку мира канадца Милоша Раонича перспективным теннисистом, способным бороться на равных с «Большой тройкой».

«Мне очень нравился Милош. Когда он появился и начал побеждать, я сказал, что этот парень может побеждать лучших. В то время лучшими были Роджер, Рафаэль и Новак. Его игра совершенно отличалась от других. Он мог бы потенциально уничтожить их своей подачей и форхендом.

Милош был очень умным. Он был третьей ракеткой мира. Мы работали вместе некоторое время, но он всё время был травмирован. Было трудно работать два-три года и поддерживать стабильность», — приводит слова Пьятти TennisUpToDate.