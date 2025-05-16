Роддик — о Маррее: буду шокирован, если он начнёт работать в туре в ближайшем будущем

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о тренерских перспективах британца Энди Маррея после его завершения сотрудничества с сербом Новаком Джоковичем.

«Думаю, что это были исключительные обстоятельства с человеком, у которого он, вероятно, хотел бы поучиться. Они когда-то были друзьями. Вряд ли мы увидим Маррея тренером, по крайней мере, путешествующим. Может, мы увидим, как он работает с кем-то в Лондоне. Думаю, его мозг всё ещё хочет работать в теннисной сфере. Но я буду шокирован, если он будет активно работать в туре в ближайшем будущем», — приводит слова Роддика We love tennis.