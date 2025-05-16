Паолини вышла в финал римского «тысячника» в одиночке и паре. Это случилось впервые с 2014

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в финалы в одиночном и парном разрядах на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Она стала первой за 11 лет женщиной, которой в один год удалось выйти в финал обоих разрядов на римском турнире. В 2014 году это достижение покорилось Саре Эррани, партнёрше Паолини по выступлениям в парном разряде. Отметим, что тогда Эррани проиграла оба финала — в одиночке американке Серене Уильямс, а в паре с Робертой Винчи снялась в первом сете матча.

В финале «тысячника» в Риме Паолини сыграет с американкой Кори Гауфф. В парном финале Паолини и Эррани встретятся с с победительницами матча Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) — Сторм Хантер/Эллен Перес (обе — Австралия).