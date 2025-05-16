Синнер, Руне, Музетти и Пол снялись с турнира ATP-500 в Гамбурге

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). От участия также отказались итальянец Лоренцо Музетти, датчанин Хольгер Руне, американец Томми Пол и серб Хамад Меджедович.

В основной сетке соревнований их заменят Дамир Джумхур, Даниэль Альтмайер, Франсиско Комесанья, Бу Юньчаокэтэ и Александр Бублик.

Турнир в Гамбурге пройдёт с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:1).

На грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) в полуфинале Янник Синнер встретится с Томми Полом. За выход в финал Лоренцо Музетти играет с Карлосом Алькарасом.