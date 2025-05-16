Григор Димитров появился с Эйсой Гонсалес на гала-концерте во Франции

15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров появился с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес на гала-конценте «Женщины в кино», который состоялся в рамках Международного кинофестиваля Красного моря в Антибе (Франция).

Предположение о романе Димитрова и Гонсалес появилось в социальных сетях после того, как актрису заметили в боксе теннисиста во время его матча во втором круге на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Гонсалес тёплым поцелуем в щёку поздравила Димитрова с победой над чилийцем Николасом Харри. После пару замечали на прогулке в Мадриде, а также Григор в социальных сетях выкладывал фотографии девушки.