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Григор Димитров появился с Эйсой Гонсалес на гала-концерте во Франции

Григор Димитров появился с Эйсой Гонсалес на гала-концерте во Франции
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15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров появился с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес на гала-конценте «Женщины в кино», который состоялся в рамках Международного кинофестиваля Красного моря в Антибе (Франция).

Предположение о романе Димитрова и Гонсалес появилось в социальных сетях после того, как актрису заметили в боксе теннисиста во время его матча во втором круге на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Гонсалес тёплым поцелуем в щёку поздравила Димитрова с победой над чилийцем Николасом Харри. После пару замечали на прогулке в Мадриде, а также Григор в социальных сетях выкладывал фотографии девушки.

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