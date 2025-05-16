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Камилла Рахимова уступила Варваре Грачёвой в 1/4 финала «челленджера» в Париже

Камилла Рахимова уступила Варваре Грачёвой в 1/4 финала «челленджера» в Париже
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Российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 85-ю строчку рейтинга WTA, проиграла в 1/4 финала «челленджера» в Париже 65-й ракетке мира Варваре Грачёвой со счётом 5:7, 6:2, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 55 минут. За время игры Грачёва сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Рахимова смогла сделать в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18.

В полуфинале «челленджера» в Париже Варвара Грачёва сыграет с 40-й ракеткой мира британкой Кэти Бултер, которая в своём четвертьфинальном матче была сильнее француженки Эльзы Жакемо со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

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